10:50 | ХОККЕЙ — КХЛ

Детский тренер Семина: "Было непонятно, получится из Александра что-то путное или нет"

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Детский тренер нападающего магнитогорского "Металлурга" Александра Семина Сергей Грудзинский подчеркнул, что уже в то время форвардом интересовались зарубежные клубы. По его словам специалиста, в 90-е годы он понимал, что игроку еще рано уезжать заграницу.

- По Саше было непонятно, получится чего-то путное или нет, - приводит официальный сайт КХЛ слова Грудзинского. - Худенький и вроде бы не силовой, но умненький. Дисциплинированный и работящий, но мог быть и разгильдяем немножко, и поупрямиться мог.

Надо сказать, что Сашей уже в детстве интересовались другие клубы, в том числе зарубежные. В Финляндии, помнится, подошли ко мне представители местного хоккейной школы и говорят - этого паренька мы бы хоть сейчас купили. А мы там лихо играли, надо сказать. Я сказал - нет, господа, рановато ему уезжать.

Дополнительная информация

http://www.khl.ru/news/2017/02/17/339236.html

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