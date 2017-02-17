Детский тренер Семина: "Было непонятно, получится из Александра что-то путное или нет"

Детский тренер нападающего магнитогорского "Металлурга" Александра Семина Сергей Грудзинский подчеркнул, что уже в то время форвардом интересовались зарубежные клубы. По его словам специалиста, в 90-е годы он понимал, что игроку еще рано уезжать заграницу.

- По Саше было непонятно, получится чего-то путное или нет, - приводит официальный сайт КХЛ слова Грудзинского. - Худенький и вроде бы не силовой, но умненький. Дисциплинированный и работящий, но мог быть и разгильдяем немножко, и поупрямиться мог.

Надо сказать, что Сашей уже в детстве интересовались другие клубы, в том числе зарубежные. В Финляндии, помнится, подошли ко мне представители местного хоккейной школы и говорят - этого паренька мы бы хоть сейчас купили. А мы там лихо играли, надо сказать. Я сказал - нет, господа, рановато ему уезжать.