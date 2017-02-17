Детский тренер Семина: "Александр не боец, как Радулов, он играет головой"

Детский тренер нападающего магнитогорского "Металлурга" Александра Семина Сергей Грудзинский подчеркнул, что форвард всегда был думающим хоккеистом. По словам специалиста, отличительная черта россиянина в том, что он играет головой, а не торсом.

- Саша всегда выделялся, сколько я его помню. И занятия со старшими ребятами пошли ему на пользу, он многое взял от них, - приводит официальный сайт КХЛ слова Грудзинского. - Руки у него великолепные, мог передачу отдать и обвести один в один, и бросить, конечно. Его кистевой бросок - это что-то. Это и сейчас у него осталось - как даст с кистей в девятку с точки вбрасывания, так доставай шайбу из ворот. Голова хорошая, думающий.

Да, он не боец, как Радулов, но Семин заменяет это другими талантами - играет головой, а не торсом. Он вроде бы тихий-тихий, а очень опасный. И все это проявлялось в нем с детства. Знаете, в индивидуальном плане я никогда его ничему не учил, в нем все было заложено. Конечно, командную игру налаживал, определяя Саше место в общей расстановке, но указывать на какие-то промахи в личном плане не приходилось.