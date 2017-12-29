Дергачев восстановился после травмы

Нападающий "Спартака" Александр Дергачев переведен из списка травмированных, информирует пресс-служба КХЛ. Форвард получил повреждение в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (0:4). В текущем сезоне 21-летний игрок провел в составе "Спартака" 23 игры и набрал 8 очков - забросил пять шайб и сделал три передачи.

Отмечается, что из списка травмированных переведен нападающий "Автомобилиста" Максим Рассейкин, который в этом регулярном чемпионате КХЛ сыграл 16 матчей.