Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

Нападающий Александр Дергачев покинул СКА, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний игрок обменян в "Спартак" на денежную компенсацию.

– СКА благодарит Александра за годы, проведенные в команде, и желает удачи в новом клубе, – говорится в сообщении клуба.

Дергачев оказался в системе санкт-петербургского клуба в 2013 году. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды. Всего в КХЛ форвард провел 93 матча и набрал 8 (3+5) очков.