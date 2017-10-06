Дергачев перешел из СКА в "Спартак"

Нападающий Александр Дергачев покинул СКА, сообщает официальный сайт клуба. 21-летний игрок обменян в "Спартак" на денежную компенсацию.
– СКА благодарит Александра за годы, проведенные в команде, и желает удачи в новом клубе, – говорится в сообщении клуба.
Дергачев оказался в системе санкт-петербургского клуба в 2013 году. В прошлом сезоне он стал обладателем Кубка Гагарина в составе команды. Всего в КХЛ форвард провел 93 матча и набрал 8 (3+5) очков.
Александр Дергачев покидает СКА и продолжит карьеру в "Спартаке".– Хоккейный клуб СКА (@hcSKA) 6 октября 2017 г.
Спасибо Саше за игру!https://t.co/74nMWtkYp4 pic.twitter.com/bOE5bih5bu
Дополнительная информация
https://www.ska.ru/news/view/alieksandr-dierghachiev-pokidaiet-ska/
Материалы других СМИ
Петя
Как я полагаю Дергачев вернулся в Спартак, т. к. в своё время весь молодежный Спартак(чемпион!) был полностью переведен в СКА причем бесплатно! Скромно в статье написано ОКАЗАЛСЯ в системе ска!
14:20