Дерек Рой: "У нас за 8 дней было 4 матча и перелеты из Словакии в Казахстан"

Нападающий "Трактора"​ Дерек Рой после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Авангардом" (3:1) посетовал на усталость. По его словам, команда много времени провела в дороге.

– Конечно, подустали мы за этот выезд. У нас за 8 дней было 4 матча и перелеты из Словакии в Казахстан. Усталость накопилась. Думаю, мы вышли на игру не в полной боевой готовности и не так мощно начали, как обычно. Во втором периоде пропустили две шайбы. Не сделали сегодня на 100 процентов все.

– Приходилось раньше принимать участие в столь сложных сериях?

– Нет, не приходилось. Сначала летишь 6 часов, потом разница во времени столько же. Это физически сложно. Но сейчас у нас будет немного времени, чтобы отдохнуть и восстановиться. Вообще сложно, когда столько времени приходится проводить в поездках, в аэропорту. Тем более в рождественские дни сложно быть вдали от семьи. Но такая у нас работа.

– У "Трактора" во втором периоде было довольно много моментов. Реализовать помешала усталость?

– Я думаю, нужно отдать должное Фурху, он отлично играл, делал хорошие сейвы. Мы, конечно, рассчитывали на отскоки, и если бы получился гол, игра могла бы пойти по-другому. Но не получилось реализовать свои моменты.

– В перерыве вы говорили, что вам сегодня особенно хотелось забить.

– Думаю, это хорошо, когда ты хочешь забить. Намного хуже, когда нет. Я сегодня сделал многое, только не доставил шайбу в сетку. Надеюсь, у меня еще будут такие возможности.

– Как оцените итоги выезда?

– В целом неплохо. Но в такое рождественское время все же много отвлекающих факторов. Нам нужны были очки, и мы хотели взять их в том числе и сегодня. Не получилось. Будем продолжать работать и подниматься вверх в таблице. (Анна ЛЕВЧЕНКО)