Дерек Рой: "КХЛ в какой-то мере даже сложнее НХЛ"

Новичок "Авангарда" Дерек Рой подчеркнул в интервью "СЭ", что выступать в КХЛ сложнее, чем в НХЛ из-за непростого календаря и длительных перелетов. 33-летний форвард ранее выступал за "Баффало", "Даллас", "Ванкувер", "Сент-Луис", "Нэшвилл", "Эдмонтон" и сборную Канады.

– Многие хоккеисты, поигравшие и здесь, и за океаном, и в Европе, говорят, что КХЛ наиболее приближена к НХЛ не только по уровню игры, но и по остальным составляющим, в частности логистике. Длительные перелеты, непростой календарь.

– Совершенно согласен. Более того, КХЛ даже в какой-то мере даже сложнее НХЛ в этом смысле. Там ты летаешь, тебя ничто не напрягает, а тут постоянные смены часовых поясов, причем очень серьезные. Даже не представляю, какая разница во времени у Москвы с Владивостоком, а нам ведь еще в Китай лететь. Кроме того, в лиге же много разных стран. Постоянные таможни, огромные различия в еде, в культуре. У нас тут был четырехматчевый выезд, мы посетили четыре страны. Иногда от этого голова идет кругом. В НХЛ такого не встретишь. В некоторых аспектах в КХЛ приходится очень тяжело, например, найти время для сна или хорошо поесть. Ну и сама лига очень серьезная, хватает хороших игроков и хороших команд. (Игорь ЕРОНКО)

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