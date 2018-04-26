Дэнни Тэйлор вернулся в "Сибирь"

"Сибирь" договорилась о подписании однолетнего контракта с канадским вратарем Дэнни Тэйлором, сообщает клубная пресс-служба. Минувший сезон 31-летний вратарь провел в Северной Америке, где провел 32 матча в AHL за "Бельвилль" и одну встречу в НХЛ за "Оттаву".

Тэйлор уже выступал за "Сибирь" в сезоне 2016/17. Он пропустил 45 шайб в 29 матчах за команду, процент отраженных бросков - 94,0. Также в КХЛ вратарь играл в минском "Динамо" и "Медвешчаке".