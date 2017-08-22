Дэнни Кристо: "Поражение в первой игре - не трагедия"

Нападающий рижского "Динамо" Дэнни Кристо после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (3:1) сказал, что он был шокирован шайбой, которую забросил форвард Валентин Пьянов. По его словам, такой мощный и точный бросок с точки вбрасывания нарабатывается тренировами.

– Первый период мы провели достаточно хорошо. Обе команды вышли мощно, настроенные и заряженные на игру. Второй период тоже провели нормально. У нас были выходы к воротам. Но в третьем мы просто отдали сопернику эти три-четыре минуты. И они забили. Для первой игры такой результат – не трагедия. Но будем делать выводы, учиться на своих ошибках и двигаться дальше.

– Что все-таки случилось в эти минуты?

– Все началось с игры в большинстве. "Авангард" в принципе сегодня хорошо действовал в большинстве. Первые свои моменты им не удалось реализовать, но было видно, что они заряжены. И хорошие спецбригады выходили. И вот эта вторая шайба. Она конечно подкосила. И пошло-поехало.

– Приходилось ли в официальных играх видеть такие шайбы, как гол Пьянова?

– Нет. Впервые такое вижу, и честно признаюсь, был немного шокирован. Такой мощный и точный бросок с точки вбрасывания. Но это мастеровитый и наработанный бросок. (Анна ЛЕВЧЕНКО)