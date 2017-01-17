Защитник "Трактора" Владимир Денисов, пропустивший шесть матчей регулярного чемпионата КХЛ, вернулся в состав челябинской команды на игру против "Автомобилиста". В этой встрече хоккеист будет выполнять функции капитана команды.

– Денисов вернулся в состав "Трактора" на матч с "Автомобилистом" и в связи с отсутствием Александра Шинина исполнит функции капитана команды, – сообщает "Р-Спорт" со ссылкой на представителей пресс-службы челябинского клуба.

Денисов не выходил на лед с 25 декабря. В текущем сезоне игрок провел 37 матчей, в которых набрал 3 (1+2) очка, отметившись лучшим показателем полезности в команде (+15).