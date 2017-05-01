Денисов перешел из ЦСКА в "Магнитку"

Защитник ЦСКА Денис Денисов перешел в магнитогорский "Металлург", сообщает официальный сайт КХЛ. 35-летний хоккеист подписал с "Магниткой" двухлетнее соглашение.

Денисов выступал за армейцев с 2012 года, также он играл за такие команды, как "Салават Юлаев", "Ак Барс", "Авангард", СКА и московское "Динамо". В минувшем сезоне регулярного чемпионата Денисов провел 50 матчей и набрал 25 (7+18) очков, в 9 встречах плей-офф он не отметился результативными действиями.