Денис Зернов: "Лада" могла победить "Магнитку"

Нападающий "Лады" Денис Зернов после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Металлурга" (4:5) подчеркнул, что у тольяттинцев были все шансы на победу. Отметим, что в этой встрече форвард забросил две шайбы.

– Эмоции после такого поражения, конечно, отрицательные, потому что должны были выигрывать, – цитирует клубная пресс-служба Зернова. – Переломили ход встречи в третьем периоде, повели в счете снова, но не смогли удержать его, пропустили ненужные голы в концовке.

– Что сказал Артис Аболс команде во втором перерыве?

– Что мы можем выиграть, несмотря на то что "Металлург" повел. Никто рук не опустил, все видели на старте третьего периода, как мы играли. У каждой команды есть слабые места, мы выходили на третью двадцатиминутку за победой.

– Чувствовалось, что против вас играл двукратный обладатель Кубка Гагарина?

– Составы команд с каждым годом меняются, и у "Металлурга" тоже. К тому же сейчас старт сезона. Конечно, "Магнитка" была фаворитом, но мы играли на домашней площадке, а мы на ней играем хорошо, поэтому могли победить.