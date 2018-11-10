Денис Зернов: "Боб Хартли уделяет внимание деталям, надо очень строго играть в обороне"

Нападающий Денис Зернов отметид, что комфортно чувствует себя в сборной России, несмотря на то, что является одним из новичков команды. Также он рассказал, насколько полезна для игры в сборной работа с канадским специалистом Бобом Хартли.

- В психологическом плане комфортно, хорошо. Много ребят знаю, поэтому никакого дискомфорта не чувствую, - цитирует ТАСС Зернова. - По сравнению с пребыванием в олимпийской сборной здесь больше ответственности, да и команда посильнее. Илья мне говорил не волноваться, показывать свою игру, про кое-какие моменты говорил. Он тоже еще молодой игрок, тоже учится, и мы друг с другом разговариваем, подбадриваем друг друга.

Боб уделяет внимание деталям, надо очень строго играть в обороне, и мы сейчас это используем и в клубе, и в сборной. Мне это сейчас очень помогает. В отличие от клуба, в тактическом плане тут все немного по- другому, но я эти моменты использую для себя, и все получается.