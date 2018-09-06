Денис Зернов: "Авангард" просто играет в хоккей, который приносит результат"

Нападающий "Авангарда" Денис Зернов заявил, что не боится возможного спада после успешного старта сезона. Омская команда выиграла два стартовых матча, забросив 9 шайб и пропустив всего одну.

– За счет чего удалось разгромить "Локомотив" и "Динамо"?

– Мы просто играли в хоккей, который от нас требуют тренеры. Он приносит результат.

– Счет в обоих матчах отображает реальное соотношение сил между "Авангардом" и соперниками?

– Думаю, да. Мы много бросаем, создаем много опасных моментов. Если ты постоянно нагнетаешь давление у чужих ворот, это обязательно приводит к голам.

– Что дала вам работа с североамериканским тренерским штабом?

– Много деталей, много новых моментов, которые нам помогают. Мы видим по этим двум матчам, что это приносит результат. Будем продолжать играть так же.

– Не боитесь, что столь удачный старт в дальнейшем может обернуться спадом?

– Нет, не боимся (улыбается).