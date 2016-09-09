Денис Вихарев: "Кузня" выложилась на 150 процентов в матче со "Слованом"

Нападающий новокузнецкого "Металлурга" Денис Вихарев остался доволен победой над "Слованом"​ в матче регулярного чемпионата КХЛ (2:1). Также он отметил командное желание выиграть и прервать серию из 4 поражений.

- Наконец-то выиграли, впечатления самые положительные, - цитирует пресс-служба клуба Вихарева. – Нужна была эта победа. Все ребята выложились на 150 процентов, старались выполнить тренерскую установку. Наверное, было видно, как команда хотела победить. 20 блокированных бросков за матч тому подтверждение. Все хотели выиграть, поэтому и победили. Ошибки - они есть и будут, но мы старались их избежать. Добавляем с каждой игрой.