Денис Толпеко: "Со "Спартаком" успел провести только раскатку"

Нападающий "Спартака" Денис Толпеко после поражения от "Витязя" (2:5) в матче регулярного чемпионата КХЛ признал, что ему нужно время, чтобы сыграться с новыми партнерами. 31-летний форвард лишь 21 декабря перебрался в столичную команду из "Сочи".

– Обидно, что проиграли. Пропустили первые три гола, а переломить ход матча не получилось, – сказал Толпеко. – Считаю, что вся команда старалась, но в начале игры соперник наказал нас.

– Как чувствуете себя в "Спартаке"?

– Я второй день в команде. Некоторых ребят знал. Приняли меня хорошо и время для адаптации чуть-чуть есть.

– Вы помните, как пару месяцев назад играли с "Сочи" на Малой арене, и сценарий был такой же: повели в первом периоде со счетом 3:0. Нет ли здесь ничего мистического, учитывая, что с вашим участием случаются такие игры?

– Там я выступал за другую команду. Игры в хоккее вообще могут складываться по-разному. Я не могу сказать, что "Витязь" нас переиграл и перевозил. В равных составах игра была равной. Мы где-то не забили свои моменты.

– Сколько тренировок успели провести вместе с вашими новыми партнерами?

– Мы только на раскатку вышли – и сразу первая игра. Если говорить о взаимопонимании, было пару хороших моментов, но, конечно, сыграться нужно. А так, знакомые ребята в команде есть. Глазачев, например, с которым мы играли в юниорской сборной. Воронина знаю.

– Отрыв "Витязя" от "Спартака" сейчас составляет десять очков. Шансы на плей-офф уменьшаются?

– В хоккее каждый день все меняется. Будем выходить и биться, стараться набирать очки, чтобы попасть в восьмерку. И потом, осталось еще много матчей. Будем работать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)