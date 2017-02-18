Денис Синягин: "В любом случае занес этот сезон себе в актив"

Вратарь "Спартака" Денис Синягин после поражения от ЦСКА (1:6) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что всегда готов к конкуренции. По его словам, он ждал, что сможет провести в этом сезоне побольше матчей за первую команду.

– Тяжело ли было выходить в таком принципиальном матче?

– Да нет. Я ведь в прошлом году уже играл в дерби, поэтому спокойно вошел в игру.

– Когда команда проигрывает в пять шайб, наверное, неприятно выходить?

– Конечно, обидно проигрывать в таком матче, все-таки это столичное дерби. В таких встречах нужно показывать, что мы можем бороться.

– Как оцените свою игру в двух периодах? Вы пропустили всего одну шайбу.

– По поводу шайбы могу сказать, что не видел броска, поэтому и пропустил.

– Можете ли занести этот сезон себе в актив?

– Я это сделаю в любом случае, хотя мало играл в первой команде. Думал, может быть доверят, но этого не случилось. Зато в Высшей лиге провел много матчей. А так, я всегда готов к конкуренции.

– Второй сезон команда не может попасть в плей-офф. В чем причина?

– Это вопрос к тренерам. Я не всегда был в команде, но следил и видел, что ребята старались как могли, боролись. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)