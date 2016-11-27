Денис Паршин: "Было непривычно, но ребята поддерживали"

Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Паршин после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Локомотивом" (1:2) поделился впечатлениями от дебютной игры в составе уфимцев. По словам форварда, команда совершала мало опасных бросков.

– Тяжеловато выходить, но ничего, будем работать, стараться. Жалко, что проиграли. Главное сделать правильные выводы и идти дальше, – цитирует Паршина официальный сайт "Салавата".

– Чего сегодня не хватило нашей команде?

– Остроты в атаке, опасных бросков и мы не создавали помех вратарю. Этого и не хватило.

– В двух стартовых периодах наша команда выглядела не так убедительно и только в третьем периоде стали серьезно поддавливать соперника. Как это прокомментируете?

– Надо больше спрашивать с нападающих. Необходимо как можно больше бросать по воротам, сегодня нам не хватало остроты. Потом, так сказать, проснулись, но "Локомотив" здорово отыграл в обороне, не дав нам практически ничего сделать.

– Вы провели первый матч после перехода в "Салават Юлаев". Как игралось?

– Естественно, было непривычно, но ребята поддерживали. А когда команда поддерживает, играется намного легче.

– Это ваш второй приход в "Салават Юлаев". Что изменилось в команде сейчас?

– Практически всё изменилось. Новый тренерский штаб, другие хоккеисты, название только осталось.

– В команде приняли хорошо?

– Да, все отлично. Половину ребят знаю, поэтому в этом плане было намного проще.

– Вам удалось забить в первом же матче после перехода. Эта шайба придаст уверенности?

– Безусловно. В том эпизоде отмечу Хартикайнена. Он здорово отдал на меня передачу, мне оставалось только мимо вратаря попасть.