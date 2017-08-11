Денис Кузьмин отправлен в больницу после игры с "Динамо"

Главный тренер "Амура" Андрей Мартемьянов сообщил, что защитник Денис Кузьмин отправлен в больницу после товарищеского матча с московским "Динамо" (4:0). У игрока подозрение на сотрясение мозга.

– У нас небольшое растяжение мышцы получил Николай Аверин, и сейчас в больницу увезли Дениса Кузьмина с подозрением на сотрясение мозга, – приводит ТАСС слова Мартемьянова. – Что касается матча, то вратарь соперника стал нервничать, получил ненужное удаление. Второй вратарь вышел явно неразогретый, голы посыпались. Мы играли на результат, команде сказали, что надо уже начинать сезон, и она нас услышала.

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