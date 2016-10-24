23:41 24 октября | ХОККЕЙ — КХЛ

Денис Куляш: "Мне есть что доказывать "Авангарду"

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Защитник "Салавата Юлаева" Денис Куляш признался, что матч регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" будет носить для него особое значение. 33-летний хоккеист провел четыре с половиной сезона в составе омского клуба.

– Мы уже играли против Омска, знаем эту команду, в ней хорошие игроки, и все прекрасно понимают, какой должен быть настрой, тем более дома, – цитирует пресс-служба клуба Куляша. – До перерыва осталось три игры, и стоят максимальные задачи.

– А лично перед вами?

– Самое главное, я знаю, как надо настроиться. Главное, не перегореть, надо так же выйти, как и на любого соперника в лиге. Я понимаю, про что вы говорите, все-таки Омск, я пришел оттуда, мне есть что доказывать, поэтому будет запредельный настрой.

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/s-avangardom-budet-zapredelnyy-nastroy/

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