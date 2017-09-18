Уличная атлетика при поддержке Datsun
19:49 | Хоккей — КХЛ

Денис Кокарев: "Забили ноль голов, поэтому претензии только к себе"


Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Кокарев не скрывал расстройства по поводу поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ против "Северстали" (0:2).

- Проиграла команда, все очень сильно расстроены. Готовимся к следующей игре, - цитирует официальный сайт "Салавата Юлаева" Кокарева. - Сегодня забили ноль голов, поэтому претензии могут  быть только к самим себе, к нападающим и в первую очередь к себе. Я сегодня много моментов запорол.  

Дополнительная информация

http://hcsalavat.ru/news/salavat-yulaev/denis-kokarev-vse-silno-rasstroeny/

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий