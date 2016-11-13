Денис Кокарев: "Я первый и последний раз в сезоне был капитаном"

Нападающий "Динамо" Денис Кокарев после поражения от ЦСКА (4:5Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что в матче с армейцами его команда выглядела неважно. По словам Кокарева, вряд ли в этом сезоне он снова выйдет на лед в ранге капитана команды.

– Что произошло в начале матча? Ваша команда начала игру невзрачно, можно сказать, подвели своего голкипера Александра Лазушина.

– Даже не знаю. Что-то не пошло у нас в игре, мы выглядели откровенно неважно.

– Вы сегодня вышли на матч в ранге капитана и как игрок, который долгое время играет в "Динамо".

– Думаю, что в этом сезоне я в первый и в последний раз находился в этом статусе. По той игре, которую я показываю, это не заслуженно. Вряд ли меня снова изберут капитаном. Хотел бы извиниться перед ребятами и болельщиками за такой матч. Я не доволен результатом, вы же сами все видели. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)