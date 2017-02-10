Денис Кокарев: "Второго такого Терещенко у "Динамо" нет"

Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев отметил, что потеря капитана команды Алексея Терещенко из-за травмы очень ощутима для бело-голубых. Ранее форвард не прошел медицинское обследование, но, по предварительным данным, он не вернется на лед до конца сезона.

– Все ребята восприняли травму Терещенко тяжело, если честно, – сказал Кокарев. – Я тоже очень сильно расстроился. Искренне желаю Алексею выздоровления. Его тройка так здорово сейчас играла, была одной из лучших у нас в команде. Конечно, для нас это болезненно. Но ничего тут не поделаешь. Такое в хоккее бывает. Знаю Алексея как настоящего бойца, думаю, все у него будет хорошо.

– Терещенко получил травму на тренировке. Глядя на это, нет ли мыслей поберечь себя перед плей-офф хотя бы в тренировочном процессе?

– Всего не спрогнозируешь. Это ведь доли секунды. А Алексей всегда борется за каждую шайбу. Ему все равно игра это или тренировка. Теперь что копаться в произошедшем? Получилось так, как получилось.

– Не станет ли эта потеря ключевой?

– Тяжело сказать, ведь второго такого Терещенко у нас нет. Конечно, это ощутимая потеря, ведь мы лишились лидера и в раздевалке, и на площадке. Нам очень сильно будет его не хватать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)