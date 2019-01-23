Денис Кокарев: "Витязь" не сыграл в свой хоккей, и сразу получил по шапке"

Капитан "Витязя" Денис Кокарев определил причину поражения своей команды в матче с "Торпедо".

– Мы ждали продолжения хорошей выездной серии, но его не получилось. Сегодня мы очень плохо двигались. В первую очередь, мы проиграли в движении. Наверное, не подготовились должным образом к матчу. "Торпедо" сегодня возило нас. Остается только выбросить этот результат из головы и готовиться к следующему матчу. Это хоккей, такое бывает. Также хотел бы извиниться перед болельщиками.

– Можно ли списать такой результат на то, что это был первый матч после паузы?

– Нет, мы все в равных условиях. Наоборот, после паузы мы должны были выйти на эмоциях. Мы все вместе виноваты – и защитники, и нападающие. Тем более, сегодня голов мы не забили. Претензии могут быть только к самим себе.

– У рижского "Динамо" осталось три матча с Минском и три игры со "Слованом"...

– Мы на это не смотрим. Нам надо на своей игре концентрироваться. Сегодня мы не сыграли в свой хоккей, и сразу получили по шапке. Будем делать выводы.

– Как поддержали Ортио?

– Мы особо ничего ему не говорили. Конечно, он расстроился. Мы все расстроились. Но надо все это переработать и идти дальше.​ (Владислав Уткин)