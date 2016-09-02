Денис Кокарев: "Вернусь на лед через пару недель"

Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев, восстанавливающийся после травмы, рассказал, что сможет вернуться на лед через несколько недель. Форвард добавил, что восхищен победой бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1), передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Чувствую себя хорошо, через пару недель вернусь на лед, – сказал Кокарев. – Получил сегодня огромное удовольствие от игры. Ребята молодцы. Здорово сыграли в большинстве и в обороне. Выполнили установку.