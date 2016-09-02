23:01 | ХОККЕЙ — КХЛ

Денис Кокарев: "Вернусь на лед через пару недель"

0
0
0

Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев, восстанавливающийся после травмы, рассказал, что сможет вернуться на лед через несколько недель. Форвард добавил, что восхищен победой бело-голубых в матче регулярного чемпионата КХЛ над "Сибирью" (4:1), передает из "Парка легенд" корреспондент "СЭ" Борис САТАРОВ.

– Чувствую себя хорошо, через пару недель вернусь на лед, – сказал Кокарев. – Получил сегодня огромное удовольствие от игры. Ребята молодцы. Здорово сыграли в большинстве и в обороне. Выполнили установку.

 

 

Дополнительная информация

http://www.sport-express.ru/hockey/khl/

0
0
0


Материалы REN-TV

Видео задержания преступника, убившего двух человек на северо-востоке...

США могут лишиться Олимпиады из-за допингового скандала с Россией...

Генассамблея ООН в 2016 году пройдет без Путина...

В заражении Черного моря кишечной палочкой нашли чиновничий след...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ



Материалы других СМИ