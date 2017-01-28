Денис Кокарев: "В плей-офф для "Динамо" будет немножко другая игра"

Нападающий "Динамо" Денис Кокарев после поражения от магнитогорского "Металлурга" (1:2) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что команда не заостряет своего внимания на турнирной таблице. Бело-голубые после этого поражения опустились с третьего на пятое место в Западной конференции.

- Для вас важно удержаться на третьем месте таблицы?

- Мы на это не смотрим, нам просто надо побеждать в каждом матче. Думаю, все будет хорошо. Команда на ходу и надо продолжать в тоже духе. А дальше посмотрим.

- Многие болельщики шутят, что "Динамо" было бы хорошо прямо сейчас начать плей-офф, потому что команда в хорошей форме. Согласны?

- Так просто кажется. В плей-офф будет немножко другая игра. Давайте доживем, потом будем смотреть. Туда еще надо попасть. Особых иллюзий мы не питаем.

- Расстроены сегодня, ведь можно было одолеть "Магнитку"?

- Конечно, сегодня столько хороших моментов было, игра получилась динамичная. Конечно, мы расстроились. С такой хорошей поддержкой нам немного не хватило. В частности я сегодня должен был забивать.

- В первом периоде казалось, что 3:1 или 4:1 было бы более справедливым счетом.

- В хоккее не всегда так. Моменты надо использовать. А создать можно хоть двадцать моментов. Если не забил – претензии только к самому себе. Будем над этим работать. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)