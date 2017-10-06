Денис Кокарев: "У "Салавата" не очень хорошая ситуация"

Нападающий "Салавата Юлаева" Денис Кокарев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Авангарда" (1:3) поблагодарил болельщиков за поддержку. Форвард также отметил, что в первом периоде его команда играла хорошо.

– В принципе мы хорошо начали первый период, повели в счете, но в дальнейшем упустили свою игру, – цитирует клубная пресс-служба Кокарева. – Я не знаю с чем это связано, какие-то малейшие недоработки. К сожалению, наиграли только на один гол. Будем готовиться к следующему матчу. Все очень сильно переживают, пока не очень хорошая ситуация, но ее в любом случае надо переламывать – другого выхода у нас нет.

– Есть понимание того, почему в последних матчах "Салават Юлаев" играет не слишком результативно?

– Даже не знаю, ребят. Может нам стоит больше бросать, создавать более острые моменты и не упрощать игру, а наоборот где-то сыграть раскованно. Но это легче сказать, чем сделать. Равнодушных людей здесь точно нет. Иногда нужно упасть в самый низ, чтобы потом подняться. Самое главное нельзя сдаваться и нужно продолжать работать. Спасибо болельщикам, они нас очень хорошо поддерживают. К сожалению, мы их сейчас пока подводим, но все ребята переживают, поверьте мне.