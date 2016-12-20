Денис Кокарев: "Спартак" не уступал "Динамо" в движении"

Нападающий "Динамо" Денис Кокарев после побед над "Спартаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что на площадке ощущался ажиотаж, в связи с тем, что матч носил статус дерби.

– Вы два матча подряд забиваете. Что-то поменяли в своей игре?

– Если бы я знал ответ на этот вопрос, все было бы гораздо проще. Дай бог, чтоб и дальше шло.

– Показалось, что "Динамо" физически превзошло "Спартак". Соперник оказался не готов?

– Не сказал бы, что мы их превзошли. Спартаковцы хорошо двигались и не уступали нам в движении. Игра была плотная. Хорошо, что все так для нас обернулось.

– Как вам работается с новым тренером по физподготовке Иваном Скобревым?

– Все хорошо, все взрослые люди. Пашем. Все идет по плану. Дальше будет видно, сейчас рано делать выводы.

– Было ли у вас чувство, что это особый матч – дерби?

– Естественно. Пришло очень много болельщиков, которые создавали большой ажиотаж и это чувствовалось на площадке. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)