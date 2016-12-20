Денис Кокарев: "Не знал, что мой гол - юбилейный"

Нападающий "Динамо" Денис Кокарев после побед над "Спартаком" (3:0) в матче регулярного чемпионата КХЛ отметил, что если есть много моментов, шайба рано или поздно залетит в ворота. Форвард, забивший свой сотый гол в чемпионате, подчеркнул, что не следит за своей статистикой.

- Насколько непросто сегодня сложился матч?

- Тяжелая игра, мы очень долго не могли забить, но ребята дотерпели и, считаю, заслуженно выиграли. Еременко хочу поздравить с сухим матчем. Отмечу и очень хорошую поддержку болельщиков.

- В первом периоде команда нанесла много бросков по воротам, но забить не получилось. Это проблема?

- Игра нам давалась. Если есть моменты, шайба рано или поздно залетит в ворота. Так в итоге и получилось. Мы работали и верили в себя.

- Вы забросили сотую шайбу. Знали, что она юбилейная?

- Нет, не слежу за этим.

- Ваш гол получился и победным и эффектным. Это доставляет больше удовольствия?

- На самом деле в этом моменте ребята здорово сыграли. Горовиков вытянул соперника на себя, я бросил и просто попал. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)