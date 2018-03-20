Денис Кокарев: "Не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Кокарев после поражения от "Ак Барса" (2:5) в третьем матче полуфинала Восточной конференции отметил, что команда не реализовала много моментов. Он также добавил, что нужно построже играть в своей зоне.

– Визуально, ваша команда превосходила сегодня "Ак Барс", но выиграть не получилось. Почему?

– Да, неплохо сегодня играли, но, к сожалению, были свои ошибки. Еще было много моментов. Не реализовали, – сказал Кокарев. – В принципе, сами виноваты. Надо готовиться к следующей игре. Если так будем игра от, то будет нормально.

– На ваш взгляд, ключевой момент матча в чем сегодня заключался?

– Наверное, то, что сегодня не использовали свои моменты. Надо сделать правильные выводы и идти дальше вперед.

– Что нужно сделать, чтобы исключить пропущенные шайбы в начале периодов?

– Наверное, построже играть в своей зоне, а в атаке также играть – создавать больше моментов. Я думаю, что все будет хорошо. (Юрий ШИРИНКИН)

Счет в серии стал 2-1 в пользу казанцев. Следующий матч пройдет завтра, 21 марта, и начнется в 17.00 по московскому времени.