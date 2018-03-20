Денис Кокарев: "Магнитка" неплохо сегодня играла против "Ак Барса", но допустила свои ошибки"

Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Кокарев после третьего матча 1/2 финала Восточной конференции КХЛ против "Ак Барса" (2:5) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что его команде нужно построже действовать в своей зоне. Отметим, что в минувшей встрече форвард записал на свой счет результативную передачу.

– Во многих компонентах сегодня превосходили соперника, но выиграть не получилось. Почему?

– Неплохо сегодня играли, но, к сожалению, допустили свои ошибки. Очень много моментов было, но не реализовали. Как говорится: "Сами виноваты". Но ничего, нужно готовиться к следующему матчу. Если так же будем играть, то думаю, что все будет нормально.

– В чем сегодня был ключевой момент матча?

– То, что мы матч проиграли. Тут много ключевых. Наверное, главное, что мы не использовали свои моменты. Надо сделать верные выводы и идти дальше вперед.

– Пропустили в начале первого периода, пропустили в начале второго. Что с этим нужно сделать?

– Построже в своей зоне. А в атаке играть так же, создавать больше моментов. Все будет хорошо.