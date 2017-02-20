12:51 | ХОККЕЙ — КХЛ

Денис Кокарев: "Динамо" нужно сконцентрироваться на своей игре"

0
0
0
0

Нападающий московского "Динамо" Денис Кокарев в преддверии старта Кубка Гагарина высоко оценил соперника бело-голубых нижегородское "Торпедо". Форвард добавил, что его команде необходимо сконцентрироваться на собственной игре.

– "Торпедо" – хорошая крепкая команда, – приводит официальный сайт московского "Динамо" слова Кокарева. – Думаю, в плей-офф вообще нет слабых команд. Вне зависимости от соперника для нас самое главное – сконцентрироваться на своей игре. Я думаю, все будет хорошо.

Дополнительная информация

http://www.dynamo.ru/news/152785-_dlya_nas_samoe_glavnoe_-_skontsentrirovatsya_na_svoey_igre_

0
0
0
0
Материалы REN-TV

Пляска сволочей...

Работаем, брат. Работаем, сестра...

Путин понад усё...

Выяснилось, что значит последняя фраза пилота Ту-154 про закрылки: 3D...

Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ