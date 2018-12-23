Денис Казионов вернулся из фарм-клуба минского "Динамо"

Минское "Динамо" вернуло нападающего Дениса Казионова в основную команду из фарм-клуба, сообщает официальный твиттер "зубров".

Белорусская команда дважды по ходу сезона (27 ноября и 13 декабря) помещала игрока в список отказов, но ни один клуб КХЛ так и не забрал его. В ходе последней ссылки в солигорский "Шахтер" он провел две игры, в которых не отметился результативными действиями.

В текущем сезоне Казионов сыграл 29 встреч за "Динамо". В этих играх он набрал 8 (5+3) очков при показателе полезности "-10".