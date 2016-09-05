04:41 | ХОККЕЙ — КХЛ

Денис Казионов: "В матче с "Амуром" помогла зрительская поддержка"

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Нападающий магнитогорского "Металлурга" Денис Казионов после матча регулярного чемпионата КХЛ с "Амуром" (4:1) поблагодарил зрителей за поддержку. Команда прервала серию без побед, которая длилась четыре игры.

– В начале игры было много моментов, держали темп, начали забивать – все ребята молодцы, – приводит официальный сайт "Магнитки" слова Казионова. – В третьем периоде уже дожали, не дали возможности соперникам.

– Насколько было важно сегодня победить с психологической точки зрения?

– Очень важно! Домашняя игра, зрители пришли смотреть на нас, а нам надо переламывать эту неудачную серию, что мы и сделали, а теперь надо идти дальше. Зрительская поддержка помогла.

– Ваша шайба – домашняя заготовка?

– Нет, там Крис здорово перехватил на синей линии, здорово показал бросок, потом отдал мне – осталось только попасть.

Дополнительная информация

http://www.metallurg.ru/press/club-news/379935/

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