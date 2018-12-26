Денис Казионов перешел в "Автомобилист"

Нападающий Денис Казионов, ушедший сегодня из минского "Динамо", в ближайшее время присоединится к "Автомобилисту", сообщает официальный сайт КХЛ.

В текущем сезоне 31-летний форвард провел 29 матчей в составе белорусской команды, в которых забросил 5 шайб и сделал 3 результативных передачи. По ходу регулярного чемпионата его трижды помещали в список отказов. Помимо "Динамо", в КХЛ Казионов выступал за "Авангард", "Автомобилист", "Амур", магнитогорский "Металлург", "Северсталь", "Сочи", "Торпедо" и "Трактор". На его счету 70 голов и 52 результативные передачи в 470 матчах.

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