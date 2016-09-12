Денис Голубев: "Локомотив" забил свои голы, а "Ак Барс" - нет"

Нападающий "Ак Барса" Денис Голубев после поражения в матче регулярного чемпионата КХЛ от "Локомотива" (0:2) в интервью клубной пресс-службе подчеркнул, что причина слабой игры в атаке - в хоккеистах казанцев. По его словам, команда не сумела реализовать свои моменты.

- В чем причина такой слабой игры в атаке?

- Вся причина в нас. Тренеры сказали, что мы не шли на ворота, не было агрессии. Все броски были по открытому вратарю, отсюда и такой результат.

- Команда может обыграть "Динамо", а в следующем матче "провалиться" в атаке. Почему не хватает стабильности?

- Не знаю. Всегда хорошо настраиваемся на любого соперника. Сегодня команда тоже была заведена. Получилось так, что они забили свои голы, а мы - нет. Поэтому и такой результат.

- Вы сказали, что все броски были по вратарю. Почему не удалось обострить игру?

- Я не знаю. Повторюсь, тренеры сказали, что мы не шли на ворота, не обостряли игру. Я не могу объяснить, почему так произошло.

- Со стороны казалось, что команда в движении уступала и проигрывала борьбу в своей зоне.

- У нас было всего шесть защитников. Им тяжело, отсюда были какие-то моменты. Но я бы не сказал, что мы проиграли борьбу. Наоборот, где-то мы больше выигрывали ее.