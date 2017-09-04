Денис Глушаков: "В хоккей дочек не отдал бы"

Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – СКА, отметил, что столичной команде немного не везет. Глушаков высказал мнение, что питерцы сильнее хозяев площадки только по именам.

– Вбрасывание перед игрой? Я смотрел как рэпер ST, являющийся нашим болельщиком, делал это перед матчем с минским "Динамо", – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Он потом мне сказал: "Посмотрим, какой ты фартовый". Я ответил ему, что не нужно сравнивать минскую команду со СКА.

Надеюсь, в этом матче все будет хорошо для "Спартака". Соперник сильнее по именам, но у красно-белых сумасшедший характер. В первом периоде СКА не превосходил хозяев, была равная игра, у "Спартака" имелись моменты, но где-то не везло

Совет хоккеистам? Я же футболист! (смеется) Не опускать руки, продолжать биться и удача улыбнется. Уверен, что мы забьем, потому что есть хорошие броски, но не везет.

Отдал бы своих дочек в женский хоккей? Нет. Как и в женский футбол. Это тяжелые виды спорта для прекрасного пола. Я бы не хотел, чтобы мои девочки играли.