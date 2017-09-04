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20:23 | Хоккей — КХЛ

Денис Глушаков: "В хоккей дочек не отдал бы"


Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак"СКА, отметил, что столичной команде немного не везет. Глушаков высказал мнение, что питерцы сильнее хозяев площадки только по именам.

– Вбрасывание перед игрой? Я смотрел как рэпер ST, являющийся нашим болельщиком, делал это перед матчем с минским "Динамо", – сказал во флеш-интервью Глушаков. – Он потом мне сказал: "Посмотрим, какой ты фартовый". Я ответил ему, что не нужно сравнивать минскую команду со СКА.

Надеюсь, в этом матче все будет хорошо для "Спартака". Соперник сильнее по именам, но у красно-белых сумасшедший характер. В первом периоде СКА не превосходил хозяев, была равная игра, у "Спартака" имелись моменты, но где-то не везло

Совет хоккеистам? Я же футболист! (смеется) Не опускать руки, продолжать биться и удача улыбнется. Уверен, что мы забьем, потому что есть хорошие броски, но не везет.

Отдал бы своих дочек в женский хоккей? Нет. Как и в женский футбол. Это тяжелые виды спорта для прекрасного пола. Я бы не хотел, чтобы мои девочки играли.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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