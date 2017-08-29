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13:22 | Хоккей — КХЛ

Денис Глушаков: "Самедов - главный хоккейный фанат в "Спартаке"


Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков поблагодарил хоккейный "Спартак" за подаренный абонемент на игры команды. Хавбек также добавил, что главный тренер хоккеистов Вадим Епанчинцев приглашал футболиста посетить домашние матчи красно-белых.

– Кто из футболистов "Спартака" главный хоккейный фанат?

– Наверное, Александр Самедов. Андрей Ещенко – он вообще постоянно рубится с тренером в хоккей на консоли. Постоянно какие-то крики стоят на базе. Так что они – настоящие фанаты.

– Получается, вы с партнерами по команде теперь будете чаще ходить на хоккей?


– Да, спасибо хоккейному "Спартаку": нам подарили абонементы, так что, думаю, надо будет затащить команду на хоккей – многие легионеры, наверное, никогда не смотрели его вживую. Теперь есть абонемент на все домашние матчи – будем ходить почаще.

– Знаете ли вы, что руководителя пресс-службы вашего клуба Леонида Трахтенберга и главного тренера хоккейного "Спартака" Вадима Епанчинцева связывают родственные узы?

– Да, я в курсе. Недавно, кстати, разговаривал с Вадимом Сергеевичем по телефону – он поздравлял меня с победой в Суперкубке и тоже приглашал на хоккей. Так что теперь я просто обязан прийти!

Дополнительная информация

http://www.spartak.ru/news/denis-glushakov-ovechkin-obeshchal-nauchit-menya-katatsya/

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