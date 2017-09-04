Денис Глушаков: "Приятно, что на хоккее включили гимн Лиги чемпионов"

Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – СКА, выразил удивление тем, что мог долго стоять на коньках перед символическим вбрасыванием. Хавбек подчеркнул, что верит в шансы московской команды.

– В первом периоде была равная игра, – заявил Глушаков. – Я только второй гол СКА не видел. Моменты есть у обеих команд, и матч пока не окончен.

– Как у вас с катанием?

– На коньках стою, но тормозить не умею. Надо учиться, потому что не получается ни в сезоне, ни в отпуске. Разве что на пруд пойти, чтобы при минус 30 кататься, чтобы никто не видел (улыбается). По контракту тоже не положено, потому что можно получить травму.

– Удивились, когда во время вбрасывания заиграл гимн Лиги чемпионов?

– Конечно. Я удивился еще и тому, что так долго стоял на месте. Очень приятно, что заиграла знакомая музыка. (Евгений БЕЛОУСОВ)