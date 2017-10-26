Денис Глушаков: "Подарил Овечкину футболку, но она ему маловата"

Капитан "Спартака" Денис Глушаков в интервью "Спорт день за днем" сообщил о том, что оставил себе на память шайбу, которой делал вбрасывание в матче регулярного чемпионата КХЛ между красно-белыми и СКА (0:5). По словам полузащитника, ему было приятно выйти на лед между спартаковцами и невскими армейцами.

– Помимо футбола, какие виды спорта еще нравятся? – вопрос Глушакову.

– Я не любитель хоккея, но в сентябре ходил на матч между "Спартаком" и СКА. Доверили сделать вбрасывание шайбы вместе с Дмитрием Калининым и Павлом Дацюком. Мне просто предложили, и я согласился. Было удивительно и приятно одновременно. Не каждому человеку ведь разрешено выходить на лед. Да еще и гимн Лиги чемпионов включили неожиданно.

– Юрию Газинскому, полузащитнику "Краснодара", Овечкин через Федора Смолова подарил свой свитер.

– Мне тоже подарил и свитер, и клюшку. А я ему майку, но она ему чуть маловата. Сейчас у меня появился свитер "Спартака" под номером восемь, именной. Еще шайбу забрал, которой вбрасывание делал. Осталось щитки купить и научиться кататься.

– А зенитовская футболка есть?

– Да, Халка есть, не буду врать. Менялись с ним, когда он первый год играл.