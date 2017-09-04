Денис Глушаков: "Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе"

Капитан футбольного "Спартака" Денис Глушаков, который сделал символическое вбрасывание перед матчем хоккейных одноклубников против СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ, отметил: несмотря на поражение, болельщики до последней минуты поддерживали красно-белых.

– Был сегодня на КХЛ, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме. – "Спартак" – СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!

К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб.

Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.

Друзья, не забывайте – мы все одной крови!​

Денис Глушаков на льду. Против Ковальчука //

Денис Глушаков: "Клюшкой Овечкина не играю. Берегу"