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23:38 4 сентября | Хоккей — КХЛ

Денис Глушаков: "Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе"


Капитан футбольного "Спартака" Денис Глушаков, который сделал символическое вбрасывание перед матчем хоккейных одноклубников против СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ, отметил: несмотря на поражение, болельщики до последней минуты поддерживали красно-белых.

– Был сегодня на КХЛ, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме. – "Спартак"СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!

К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб.

Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.

Друзья, не забывайте – мы все одной крови!​

Денис Глушаков на льду. Против Ковальчука //
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Был сегодня на #КХЛ. @spartak_hc - ХК СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение! К сожалению, мы проиграли, но несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен победы еще придут. И в хоккее, и в футболе. Друзья, не забывайте - мы все одной крови! @st_stoizsta 🔴⚪️💪🏼#спартак #москва #хоккей #футбол #краснобелые #команда #спорт #россия #глушаков #хкспартак #хкспартакмосква #спартакмосква

Публикация от Denis Glushakov (@glushak8) Сен 4 2017 в 1:30 PDT

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