Денис Глушаков: "Победы еще придут. И в хоккее, и в футболе"

Капитан футбольного "Спартака" Денис Глушаков, который сделал символическое вбрасывание перед матчем хоккейных одноклубников против СКА (0:5) в регулярном чемпионате КХЛ, отметил: несмотря на поражение, болельщики до последней минуты поддерживали красно-белых.
– Был сегодня на КХЛ, – написал Глушаков на своей странице в Инстаграме. – "Спартак" – СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение!
К сожалению, мы проиграли, но, несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб.
Уверен, победы еще придут. И в хоккее, и в футболе.
Друзья, не забывайте – мы все одной крови!
Денис Глушаков на льду. Против Ковальчука //
Денис Глушаков: "Клюшкой Овечкина не играю. Берегу"
Был сегодня на #КХЛ. @spartak_hc - ХК СКА. Даже удалось выйти на лед и провести вбрасывание. Спасибо большое за приглашение! К сожалению, мы проиграли, но несмотря на неблагоприятный результат, болельщики до последней минуты поддерживали клуб. Уверен победы еще придут. И в хоккее, и в футболе. Друзья, не забывайте - мы все одной крови! @st_stoizsta 🔴⚪️💪🏼#спартак #москва #хоккей #футбол #краснобелые #команда #спорт #россия #глушаков #хкспартак #хкспартакмосква #спартакмосква