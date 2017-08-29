Денис Глушаков: "Овечкин обещал научить меня кататься на коньках"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что не является фанатом хоккея. Хавбек подчеркнул, что знаком со многими российскими хоккеистами.

– Не сказал бы, что я фанат хоккея, но иногда бываю на матчах, – цитирует пресс-служба хоккейного "Спартака" Глушакова. – Последний раз, правда, был на играх сборной России на чемпионате мира, который проходил в Москве в 2016-м: ходил на игру с Германией и с кем-то еще, сейчас уже и не вспомню. Наверное, в первую очередь дело в том, что на это у меня не так много времени: игры, тренировки... Да и минувший чемпионат был очень насыщенным, так что, увы, было не до хоккея. Но, признаюсь, бывали моменты, когда хотелось и с футбола переключиться на что-то другое. Я вообще люблю спорт – самый разный.



– Сами на коньках кататься умеете?

– Умею стоять, разогнаться, но с тормозами у меня пока что проблемы. Как-то общались с Сашей Овечкиным, он говорил мне "научу-научу", но сейчас у него тоже все очень насыщенно: то свадьба, то еще какие-то мероприятия – не до этого. Так что покататься мы с ним так и не попробовали.



– А еще друзья среди хоккеистов у вас есть?

– Так чтобы друзей – нет, а вот знакомых хоккеистов немало: Илья Ковальчук, Евгений Орлов. С Евгением Кузнецовым познакомились у Саши на свадьбе. Но все еще впереди – надеюсь, скоро появятся знакомые и друзья в хоккейном "Спартаке".