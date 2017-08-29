Денис Глушаков: "Овечкин обещал научить меня кататься на коньках"

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков отметил, что не является фанатом хоккея. Хавбек подчеркнул, что знаком со многими российскими хоккеистами.
– Не сказал бы, что я фанат хоккея, но иногда бываю на матчах, – цитирует пресс-служба хоккейного "Спартака" Глушакова. – Последний раз, правда, был на играх сборной России на чемпионате мира, который проходил в Москве в 2016-м: ходил на игру с Германией и с кем-то еще, сейчас уже и не вспомню. Наверное, в первую очередь дело в том, что на это у меня не так много времени: игры, тренировки... Да и минувший чемпионат был очень насыщенным, так что, увы, было не до хоккея. Но, признаюсь, бывали моменты, когда хотелось и с футбола переключиться на что-то другое. Я вообще люблю спорт – самый разный.
– Сами на коньках кататься умеете?
– Умею стоять, разогнаться, но с тормозами у меня пока что проблемы. Как-то общались с Сашей Овечкиным, он говорил мне "научу-научу", но сейчас у него тоже все очень насыщенно: то свадьба, то еще какие-то мероприятия – не до этого. Так что покататься мы с ним так и не попробовали.
– А еще друзья среди хоккеистов у вас есть?
– Так чтобы друзей – нет, а вот знакомых хоккеистов немало: Илья Ковальчук, Евгений Орлов. С Евгением Кузнецовым познакомились у Саши на свадьбе. Но все еще впереди – надеюсь, скоро появятся знакомые и друзья в хоккейном "Спартаке".
Дополнительная информация
http://www.spartak.ru/news/denis-glushakov-ovechkin-obeshchal-nauchit-menya-katatsya/
- Денис Глушаков
- Илья Ковальчук
- Александр Овечкин
- Сборная России (Хоккей)
- Спартак (хоккей)
- Спартак (футбол)
- Сборная Германии (Хоккей)
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Евгений Орлов
Millwall82
Клоун, лучше бы о футболе думал и меньше говорил.
13:22