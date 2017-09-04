Денис Глушаков: "Карреру звали на хоккей, но у него не получилось прийти"

Полузащитник футбольного "Спартака" Денис Глушаков, посетивший матч регулярного чемпионата КХЛ "Спартак" – СКА (0:5), отметил, что в следующий раз красно-белых придет поддержать больше представителей клуба. Хавбек подчеркнул, что другие футболисты не смогли прийти на игру после тяжелой тренировки.

– Вы говорили, что в футбольном "Спартаке" по хоккею – Саша Самедов. Почему он сегодня не пришел?

– У нас много кто любит хоккей. Ребята собирались, но после тяжелой тренировки не пошли. В следующий раз поддержим команду большим составом.

– Массимо Каррера собирался на хоккей?

– Не знаю. Предлагали всем. Возможно, не получилось.

– Придете на следующую встречу "Спартака" и СКА в Москве?

– Надо посмотреть на календарь игр и тренировок. Каждые 3-4 дня будут матчи.

– По принципиальности он сравним со "Спартак" – "Зенит"?

– Не надо провокационных вопросов. Сезон только начался. (Евгений БЕЛОУСОВ)