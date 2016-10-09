Денис Денисов: "Тяжело рассчитывать на победу, забрасывая одну шайбу"

Защитник ЦСКА Денис Денисов после поражения от "Авангарда" (1:2 ОТ) отметил, что у его команды был шанс победить. По словам игрока, результат встречи нельзя назвать закономерным.

- Мы проиграли 1:2, вот и все впечатления от матча, - сказал Денисов.

- В первых двух периодах игра смотрелась не очень хорошо.

- Вам со стороны виднее.

- Как оцените игру ЦСКА в последних двух матчах: два поражения и одна заброшенная шайба?

- Думаю, этим все сказано. В двух этих играх мы забросили только одну шайбу. Трудно с одной заброшенной шайбой рассчитывать на победу. Поэтому все закономерно.

- Почему не получается игра в атаке?

- Время придет, и все будет нормально, а на данный момент шайба просто не идет в ворота. Моменты создаем, а это самое главное.

- В таком случае, сегодняшнее поражение ЦСКА является закономерным?

- Нет, но, как я сказал, когда забрасываешь всего одну шайбу - трудно рассчитывать на победу. Хотя шанс у нас был - основное время закончилось с ничейным счетом - 1:1. Чуть-чуть мы недотерпели. Где-то сыграли неправильно. (Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ)