Денис Денисов стал прообразом для памятника хоккеисту на станции метро ЦСКА

Защитник Денис Денисов стал прообразом для изображения хоккеиста на станции метро "ЦСКА". Капитан армейцев посетил мастерскую, в которой проходит лепка скульптур. В течение нескольких часов он позировал для фотографий и лепки с натуры, а также помогал советами, чтобы изваяние получилось максимально похожим на свой прототип.

– Я рад, что наконец-то настало то время, когда возле армейских объектов появится станция метро, и еще больше рад, что она будит носить название "ЦСКА", – приводит официальный сайт красно-синих слова Денисова. – Это, конечно, накладывает определенную ответственность на наш клуб в целом и на спортсменов в частности.

Признаюсь, мне не чужд мир искусств. Моя мама работала администратором в драматическом театре, так что я постоянно соприкасался с прекрасным. Но для скульптуры позировал впервые. Для меня это было новым и очень сильным впечатлением. Похож ли памятник на меня? Когда будет готов финальный вариант, в бронзе, тогда и проверим сходство. А пока это набросок, черновой вариант.