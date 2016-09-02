00:36 | ХОККЕЙ — КХЛ

Денис Денисов: "Не знал даже, что побил личный рекорд в игре с "Ак Барсом"

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Капитан ЦСКА Денис Денисов поблагодарил партнеров за то, что помогли ему забить гол и сделать две результативных передачи в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Ак Барсом" (4:2). Денисов забросил победную шайбу и установил личный рекорд в КХЛ, набрав в одной игре три очка.

– Не знал даже, что побил личный рекорд в игре с казанцами, – приводит "Р-Спорт" слова Денисова. – Я рад этому. Спасибо ребятам – они мне помогли. Хочешь насмешить бога – расскажи о своих планах, так что, конечно, просто так получилось, и слава богу. Да, сегодня было только 3500 зрителей на игре. Верим, что на матче против СКА на следующей неделе будет аншлаг. Приглашаю всех болельщиков, нам нужна поддержка.

Дополнительная информация

http://rsport.ru/hockey/20160901/1058549613.html

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