Денис Денисов: "Хочу поблагодарить ЦСКА. Земля – круглая, увидимся точно"

Защитник Денис Денисов, перешедший из ЦСКА в магнитогорский "Металлург", поблагодарил болельщиков армейского клуба. 5-летний хоккеист подписал с "Магниткой" двухлетнее соглашение.

– Хочу поблагодарить ЦСКА и всех тех, кто трудится в этом великом клубе, – цитирует Денисова официальный сайт ЦСКА. – В особенности – всех тех людей, кто всей душой и горячим сердцем каждый день поддерживают свою команду – и мысленно, и на трибунах. Земля – круглая, увидимся точно.