Денис Баранцев: "Надеюсь, что после победы над "Куньлунем" у "Торпедо" закончилась черная полоса"

Защитник "Торпедо" Денис Баранцев после матча регулярного чемпионата КХЛ против "Куньлуня" (3:1) отметил, что его команде удалось прервать длительную голевую "засуху". Хоккеист также добавил, что нижегородцам получилось переломить ход игры за счет сплоченности и старания.

– Наконец-то, наша черная полоса закончилась, – цитирует клубная пресс-служба Баранцева. – По крайней мере после матча с "Куньлунем" хочется на это надеяться. Ребята очень старались, бились друг за друга и сумели переломить ход игры.



– Как полагаете, с чем связана длительная голевая "засуха"?

– Даже не знаю. Возможно, где-то не везло, в чем-то недорабатывали... Хотя очень старались как можно скорее прервать эту "засуху".



– На горизонте – "Амур" и "Адмирал". Что скажете о ближайших соперниках?

– Обе команды способны преподнести сюрпризы. Например, недавно очки у ЦСКА отобрали... Ближайший матч у нас через три дня. Так что отдохнем, подготовимся и с новыми силами бросимся в бой. Постараемся порадовать своих болельщиков.