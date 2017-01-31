Дэн Секстон: "Сегодня было очень весело играть!"

Нападающий "Нефтехимика" Дэн Секстон, набравший 5 очков по системе "гол+пас" в победном матче регулярного чемпионата КХЛ против "Ак Барса" (8:2) отметил, что команда добилась успеха во многом благодаря успешной игре в большинстве. По его словам, игрокам нижнекамского клуба удалось реализовать практически все попытки при реализации лишнего.

– Отличная победа! Конечно, мы знали, что она нам была необходима, – приводит пресс-служба "Нефтехимика" слова Секстона. – Мы здорово сыграли! Мои пять очков? Сегодня у нас прекрасно получалась игра в большинстве. Мы четыре или пять раз забили в большинстве, реализовав практически все попытки. В этом была разница в игре команд. А игра пять на пять или четыре на четыре была равная.

– Пять очков в одном матче - это новый рекорд для вас?

– Я думаю, да. Пять очков – действительно, это мой новый рекорд.

– Набрав 47 очков за сезон, получается, вы повторили свое лучшее достижение, которое стало рекордом для "Нефтехимика".

– Да, мой рекорд – 47 очков в позапрошлом сезоне, сейчас результат такой же. Впереди еще четыре матча, и для нового рекорда мне осталось набрать одно очко. Сегодня было очень весело играть, надеюсь, оставшиеся четыре матча мы сыграем так же. Может, выйдем в плей-офф. Это самое главное.