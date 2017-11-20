Дэн Секстон: "Одно очко в матче с ЦСКА – хороший результат"

Нападающий "Нефтехимика" Дэн Секстон разочарован тем, что команда не смогла довести до победы матч регулярного чемпионата КХЛ с ЦСКА (2:3 Б). При этом форвард считает, что данный результат является положительным, потому что команда набрала одно очко в игре против сильного соперника.

– Конечно, плохо, что мы не смогли удержать преимущество в две шайбы и в итоге проиграли этот матч, – приводит ТАСС слова Секстона. – Но мы играли против очень сильного соперника, поэтому то, что нам удалось набрать одно очко и дойти до буллитов является хорошим для нас результатом.

Да, я набираю очки в пяти матчах кряду, но это моя работа – приносить пользу "Нефтехимику" в атаке. Всей нашей команде необходимо продолжать реализовывать большинство. Хорошая игра в этом компоненте крайне важна во встречах с соперниками уровня ЦСКА.

В следующем матче 22 ноября "Нефтехимик" дома встретится с магнитогорским "Металлургом".