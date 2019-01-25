Дэн Мильштейн: "Если Дацюк захочет вернуться в НХЛ, он рассмотрит только один клуб - "Детройт"

Агент нападающего СКА Павла Дацюка Дэн Мильштейн рассказал, что форвард в следующем сезоне может вернуться в НХЛ. По его словам, единственный клуб, в котором игрок может оказаться - это "Детройт".

– Павел не готов завершать карьеру, – приводит Detroit Free Press слова Мильштейна. – Я говорю с ним шесть-семь раз за неделю. Мы беседовали о возможном возвращении в НХЛ, но на этом пока все. Ему придется принять решение. На данный момент я не общался ни с кем по поводу его перехода и не буду, пока Павел не попросит. Я считаю, что если он захочет вернуться, он рассмотрит только один клуб. Он провел всю карьеру в "Детройте". Если он захочет вернуться, думаю, он рассмотрит только их предложение.

Дацюку в июле исполнится 41 год. Правами в НХЛ на него владеет "Аризона" до 1 июля, после этого он станет неограниченно свободным агентом.

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